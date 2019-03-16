توزيع 302 سلة غذائية على المعاقين والمكفوفين بتريم

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 302 سلة غذائية تزن 22 طناً و348 كيلو جرام للمعاقين والمكفوفين في مديرية تريم بمحافظة حضرموت. ويستفيد من تلك المساعدات 1.812 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعاً. وكان قد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً، 1060 سلة غذائية على طلاب مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا.

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