الميليشيات تبدأ حملة إنتقامية ضد قيادات المؤتمر في حجة وعمران

دشنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات غير مسبوقة استهدفت قيادات من حزب «المؤتمر الشعبي العام» في كل من محافظتي عمران وحجة، وأخرى أعلنت انشقاقها عن الجماعة المتمردة وانضمامها للمقاومة القبلية في «حجور»،

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر من داخل الجماعة الحوثية، وصفتها بـ"المطلعة" تأكيدها أن الميليشيات داهمت منازل قيادات في حزب «المؤتمر» في محافظتي عمران وحجة وتمكنت من اختطاف ثلاثة من أصل سبعة قيادات تتهمها الميليشيات بدعم انتفاضة القبائل .

وأشارت إلى أن الأربعة الآخرين في الغالب توجهوا إلى محافظة مأرب المحررة .. مضيفة بأنه ميليشيات الحوثي وبالرغم من تمكنها من اجتياح مديرية كشر في محافظة حجة، فإنها لاتزال تواجه مقاومة شرسة من قبل وجاهات قبلية واجتماعية عقب نجاح الأخيرة في حشد مقاتلين من مناطق مجاورة لصد الحوثيين ومجابهة جرائمهم الانتقامية.

وكشفت الصحيفة في سياق تقرير عن أن قبائل «قفلة عذر» في محافظة عمران رفضت عرض وساطة تقدمت به وجاهات موالية لزعيم جماعة الحوثي، بإيعاز من الأخير، يتضمن التسليم والقبول بتمركز مجاميع من عناصر الميليشيات في مناطقهم مقابل وقف التصعيد العدواني للميليشيات بالقصف العشوائي للقرى والمنازل.