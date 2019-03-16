المليشيا تواصل خرق الهدنة بالحديدة وتقصف مواقع الجيش شرق مدينة الصالح

جدت مليشيات الحوثي من قصفها واستهدافها اليومي، لمواقع قوات الجيش في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة مساء امس الجمعة وحتى فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة التابعة لالوية العمالقة، أن مليشيا الحوثي قصفت مواقع عسكرية تابعة لقوات العمالقة شرق مدينة الصالح بقذائف هاون عند الساعة السادسة من مساء امس الجمعة، كما حاولت تنفيذ تسلل.

وأضافت المصادر أن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 بسلاح الدوشكا في وقت متأخر من الليلة الماضية كما قصفت مواقع أخرى للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بعدة قذائف هاون .

ويتواصل التصعيد العسكري الحوثي في الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر العام المنصرم ، وتستمر الخروقات الحوثية للهدنة الأممية وعدم الإلتزام بما وقعت عليه في السويد بوقف العمليات العسكرية في الحديدة.