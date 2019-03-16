ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم

تختلف أسعار المواد الغذائية و الخضروات و الفواكه و اللحوم بين محافظة وأخرى بحسب الاستيراد أو التصدير.
ورصد مراسل " الخليج 365 " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم السبت، للكيلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكه في المحافظة على استقرار اسعارها، و من أهم ما يزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكه: البرتقال بأنواعه، والبطيخ.
و فيما يلي أسعار أهم تلك الأصناف للكيلو الواحد :
- الطماطم = 400 ريال
- البطاطس = 350 ريالا
ـ البصل = 300 ريال
ـ الكوبش = 150 ريالا
البصل أخضر = 100 ريال للحزمة الواحدة
ـ البيبار = 500 ريال
ـ الباذنجان = 700 ريال
ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ريالا
- الموز = 400 ريال
- البرتقال = 500 ريال
البرتقال أبو سرة = 1000 ريال
البرتقال يوسفي = 800 ريال
البطيخ = 300 ريال
الشمام = 250 ريالا
الكومثرى = 1000 ريال
ـ الفرولة = 1500 ريال
ـ التوت = 1000 ريال
- التفاح الخارجي = 2000 ريال
ـ التفاح محلي مثلج = 700 ريال
- الكوسة = 450 ريال
- الجزر = 600 ريال
- الخيار = 550 ريال
- لحوم الابل = 4000 ريال
- لحوم الأغنام = 5000 ريال
ـ الدقة 5000 ريال
ـ لحوم الابقار = 5000 ريال
وبالنسبة إلى الدجاج فيباع بالحبة حسب حجمه، فهناك من 100، و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ريال.
والبيض يباع الطبق الذي يحتوي على 20 بيضة بـ 1600 ريال.
ـ الأسماك = 3500 ريال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا يزيد ما يصل المحافظة عن صنفين.
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