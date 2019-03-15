شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. قناة "اليمن اليوم" تزف بشرى سارة من الحديدة لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت قناة اليمن اليوم خبرا سارا من مدنية الحديدة بانشقاق قيادي بارز عن مليشيات الحوثي وانضمامه لقوات حراس الجمهورية.

وقالت القناة، أن القيادي الميداني التابع للمليشيات إبراهيم الشامي “أبو عبدالله” سلم نفسه لحراس الجمهورية في الحديدة ووجه دعوة لزملائه من قيادات وعناصر المليشيات بترك الحوثيين والانضمام للمقاومة الوطنية او الانسحاب والعودة إلى منازلهم قبل فوات الأوان”.

واعترف أبو عبدالله إبراهيم الشامي، أن المليشيا ضللوا عليهم وغرروا عليهم بأنهم يقاتلون أجانب من أمريكا وإسرائيل، مشيراً إلى أنه لم يجد أي شيء مما كانت تدعيه المليشيا.

وأوضح أنه كان يعمل أمنياً لدى المليشيا في عدة مناطق بمحافظة الحديدة، وأن المليشيا كانت تغرر عليهم بأن مقاتلين أجانب هم من يقاتلونهم. وأكد أنه سلم نفسه عقب أن اكتشف كذب وتغرير المليشيا الحوثية عليهم.