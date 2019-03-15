شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: الكشف عن مخططات وحشود عسكرية كبيرة توضح وجهة الحوثيين القادمة بعد حسم معركة حجور.. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية مطلعة في محافظة إب " إن مليشيات الحوثي الانقلابية تخطط عسكريا لمهاجمة مدينة تعز - جنوب غرب اليمن - من عدة جهات .

وأكدت المصادر في تصريح إن المليشيات الحوثي تجهز حشود عسكرية غير مسبوقة استعداداً لمهاجمة مدينة تعز من المداخل الشرقية والشمالية للمدينة.

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وأضاف المصادر " إن المليشيات تستقدم عشرات المسلحين على شكل دفعات بدأت تتمركز في المديريات الواقعة بين محافظتي إب وتعز إضافة إلى دفع عربات عسكرية جديدة إلى منطقة المطار - شمال شرق المدينة. وحسب المصادر " فإن المليشيات فرضت على مشرفيها في عدد من مديريات إب وذمار بحشد أعداد كبيرة والدفع بهم إلى حدود محافظة تعز.

وفي وقت سابق لمح سياسي حوثي بارز إلى خطة للمليشيات لإشعال المعارك من جديد في محافظة تعز. وقال " عبدالله سلام الحكيمي " بعد سيطرة المليشيات الحوثية على مناطق حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن ... " هل القادم تعز ..ربما ..دعونا ننتظر