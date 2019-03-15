شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الحوثي محمد عبد السلام يفاجئ عبد الملك الحوثي ويفسد فرحته وابو علي الحاكم ويعترف بهذا الامر الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم محمد عبد السلام الصحفي والمراسل الشهير محمد العربي كما شن هجوم كبير على وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني ووصفه بانه لا يمتلك الرجولة ويخادع العالم.



وقال عبد السلام في تغريدة له ..الوزير وشلته في الفنادق يتلقون الاموال ويحققون الانتصارات عبر الفيسبوك ، بينما ابطالنا يحققون الانتصارات الحقيقة و قناة المسيرة في كل الجبهات توثق تلك الانتصارات بالصوت والصورة.

الا ان عبد السلام اعترف بالقبض على احد المرافقين لمهدي المشاط.

وكان الاعلامي محمد عرب قد كشف عن القبض واحد من ابرز القيادات الحوثية

وقال العرب في تغريدة له على حسابه في تويتر ان الجيش الوطني قبض على المقدم محمد عامر مرافق مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للانقلابيين.