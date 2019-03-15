قيادة انتقالي التواهي تلتقي مدير عام المديرية بعدن

زار صباح الخميس، أحمد عبدي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، وعدد من أعضاء القيادة المحلية، مدير عام المديرية، عبدالحميد الشعيبي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تخص المديرية ومصالح المواطنيين فيها وخاصة أعمال منظمات المجتمع المدني والجمعيات، وسُبل التنيسق المشتركة في هذا الموضوع.
كما ناقش اللقاء الصعوبات التي يواجهها رؤساء الأحياء السكنية خاصة فيما يتعلق بنقاط بيع الغاز المنزلي، وكذا إمكانية نقل بسطات الباعة المفرشين بالشوارع إلى السوق المركزي.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى قضية الاقتحام السابق لبعض المدراس واستخدامها للسكن الشخصي من قبل البعض، ومحاولة عدد من المتنفذين البسط على أملاك وأراضي الدولة.
وقد خرج اللقاء بعدد من التفاهمات وكذا الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة والتحركات بين قيادة الانتقالي والسلطة المحلية بالمديرية في هذا الإطار.
حضر اللقاء قاسم الشعيبي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية التواهي، وغسان القعيطي، رئيس الإدارة الإعلامية، وياسر فرحان، وحسن فرحان، أعضاء القيادة المحلية، وعلى النمري، رئيس لجان الأحياء بالمديرية.
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