ماذا قال العميد المعاري بعد قرار إعفائه من قيادة شعبة استخبارات حضرموت؟

رحّب العميد صالح عمر المعاري بقرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القاضي باعفائه من هم قيادة شعبة الاستخبارات العسكرية ومسئولياتها الجسيمة بحضرموت.

وأعرب المعاري عن تمنياته بالتوفيق لخلفه في مهامه. مؤكدا أنه جدير بها.

وقال العميد المعاري في أول تعليق له على قرار إعفائه من مهامه: "لقد وفقنا الله في الفترة الماضية في المشاركة في تشكيل جيش النخبة الحضرمية وتجهيزه وتحرير مدينة المكلا ثم بقية أراضي ساحل حضرموت من فلول الأرهاب والتطرف، ثم مرحلة إرساء دعائم الأمن والأستقرار في حضرموت والنهوض بها من خلال قيادة دفة الاستخبارات، وهذا ليس بالعمل السهل فقد تطلب ذلك جهدًا كبيرا".

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وتعهد بأن يظل خادما لحضرموت بغض النظر عن موقعه وليس اشتراطًا أن يكون متقلدا لأي مناصب.

وتقدم العميد المعاري في بيانه بالشكر للقائد اللواء فرج سالمين البحسني على ثقته الكبيرة التي منحها له خلال مسيرة عمله السابقة وتوجه بالشكر الجزيل لابناء حضرموت على ثقتهم العظيمة في قيادته وجهاز الاستخبارات.

مؤكدا انهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من استخبارات حضرموت فكانوا السباقين في الرصد والإبلاغ عن أي اشتباه مما ساعد في سرعة تثبيت الأمن والأستقرار بحضرموت الساحل.