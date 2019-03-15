تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية غدًا السبت

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم السبت، الموافق 16 مارس 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله: 609 خط الرحله: القاهرة-عدن- جده. القاهرة - عدن الاقلاع: 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 0700 صباحا. عدن جده. الاقلاع: 1000 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. رقم الرحله: 600 خط الرحلة جده-عدن- القاهرة. جده عدن. الاقلاع: 1330 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 1515 عصرا. عدن القاهرة. الاقلاع: 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله: 607. Advertisements خط الرحله: القاهرة- سيئون. الاقلاع: 0500 صباحا. (توقيت القاهرة). الوصول: 0930 صباحا. رقم الرحله: مرورا عبر مطار القاهرة. 606/644. خط الرحله. سيئون- القاهرة. الاقلاع: 1600 مساء. الوصول: 1845 مساء. سيئون - عمان. الاقلاع: 1600 مساء. الوصول: 2045 مساء. رقم الرحله: 645. مرورا عبر مطار القاهرة. خط الرحله: عمان- سيئون. الاقلاع: 2245 مساء. (توقيت عمان) الوصول: 0630 صباح يوم الأحد 17 مارس. القاهرة- سيئون. الاقلاع: 0200 بعد منتصف الليل (الأحد 17 مارس)-(توقيت القاهرة)الوصول: 0630 صباح يوم الأحد 17 مارس.

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