مصافي عدن تعلن عن مناقصة لشراء وقود الكهرباء ومصدر يكشف مصير المنحة السعودية

أعلنت شركة مصافي عدن، اليوم الجمعة، عن إنزال مناقصة لشراء وقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بعد أنباء عن توقف المنحة التي كانت تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر برنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن.
وبحسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية، فإن المناقصة، نصت على شراء 60 ألف طن من مادة الديزل، و30 ألف طن من مادة المازوت لتموين محطات توليد الكهرباء، على أن تكون العروض المقدمة بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت.
وأكدت المناقصة على ضرورة أن تشمل العروض ضخ الكميات إلى خزانات شركة مصافي عدن ابتداء من تاريخ 25 مارس الحالي 2019م وان يكون سداد قيمة الشحنات بعد ضخ الكميات إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.
وأشارت المناقصة إلى أن فتح المظاريف سيكون في مبنى الإدارة المركزية لشركة مصافي عدن في الساعة العاشرة صباحًا في يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 201م.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول، لـ(الخليج 365) عن مصير المنحة التي كانت تقدمها السعودية. مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بتمديد المنحة التي كانت محددة بـ3 أشهر إبتداءًا من نوفمبر الماضي.
وأضاف المصدر، أن إجراءات تزويد عدن بالمزيد من وقود الكهرباء عبر المنحة السعودية، تأخرت الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إنزال مناقصة عبر شركة مصافي عدن لتغطية احتياجات المحطات خلال هذه الفترة.
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