الكثيري يناقش تدخلات منظمة الإغاثة الدولية في المجال الصحي

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري يوم أمس مع مساعد التغذية في منظمة الإغاثة الدولية بساحل حضرموت الدكتورة أميرة بافضل معايير التدخلات التي ستقوم بها المنظمة في عدد من مديريات حضرموت الوادي والصحراء في المجال الصحي.

واستعرض اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد آلية تنفيذ مشروع الاستجابه الطارئه لعلاج حالات سوء التغذيه الحاد المتوسط CMAM للاطفال أقل من 5 سنوات وللنساء الحوامل والمرضعات.

وأكد وكيل المحافظة استعداد قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لأنشطة المنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت مساعد التغذية في منظمة الإغاثة الدولية بساحل حضرموت الدكتورة أميرة بافضل بأن المنظمة ستعمل حاليا في مديريات مديريات عمد والعبر وحريضه وساه والسوم من خلال العمل على الاكتشاف المبكر لسوء التغذية والمعالجه المجتمعيه لها.