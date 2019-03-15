شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الخبر الذي ازعج الامارات .. شخصية قبلية من العيار الثقيل تعود الى اليمن بشكل مفاجئ وسط استقبال شعبي حاشد ..«الاسم والصورة » والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وصل يوم الاربعاء زعيم وشيخ قبلي بارز مناهض لدولة الامارات ، الى محافظة ارخبيل سقطرى (شرق اليمن) .

واحتشد العشرات من أهالي محافظة سقطرى، في مطار المحافظة لاستقبال الشيخ البارز عيسى بن ياقوت المناهض للممارسات الإماراتية بالمحافظة.

وقَدِم الشيخ ياقوت من جمهورية مصر حيث كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر إعلان الائتلاف الوطني الجنوبي الذي تأجل انعقاده بالقاهرة الأسبوع الماضي ، واتهمت الامارات بعرقلة انعقاده.

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وردد المحتشدون هتافات تندد بالممارسات الإماراتية بالمحافظة وتحركاتها لتشكيل مليشيا مسلحة.

والأحد الماضي، أقال محافظ محافظة سقطرى الشيخ سعد سالمين محمد ديموري من منصب رئيس مصلحة شئون القبائل بمحافظة أرخبيل سقطرى بعد بيان لرئيس مصلحة القبائل تحدث فيه عن استعداده لاستقبال رئيس مجلس أبناء المهرة وسقطرى عبدالله بن عفرار المناهض للتحالف وشيخ مشائخ سقطرى عيسى ياقوت.

وطالب ديموري في البيان السلطة المحلية بسقطرى بالتضامن مع مطلب القبائل بتعيين الشيخ عيسى ياقوت شيخا لمشائخ سقطرى.