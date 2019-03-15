ولي العهد السعودي يدين الحادث الإجرامي في نيوزيلندا

أعرب ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية.

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها اليوم الجمعة، إلى الحاكمة العامة لنيوزيلندا، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مهاجر أسترالي وأسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.

وقال ولي العهد السعودي، "أقدم أحر التعازي وصادق المواساة إلى فخامتكم وشعبكم الصديق، وأسال المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وشهدت كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وبث منفذ هجوم إطلاق نار داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، الجمعة، فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.

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وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ عدد القتلى يتراوح بين 9 و27 شخصا، فضلًا عن عدد من الجرحى.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا اعتقال 4 أشخاص، بعد حادث إطلاق النار على المسجدين في كرايست تشيرش.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمني قوله إنه "تم احتجاز 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم"، مضيفا أنه "جرى العثور على متفجرات مثبتة في مركبات اعترضتها الشرطة".