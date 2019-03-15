غدًا.. عدن تشهد تنظيم معرض فنون الكيك الثاني

تتظم منظمة جلوبل شيبرز عدن ، معرض عدن "الثاني" لفنون الكيك حيث سيقام المعرض للسنه الثانيه على التوالي في قاعة عدن مول يوم غد السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصرا.
وذكر بيان صادر عن المنظمة، أن هذا المعرض سيقام ضمن برنامج تمكين المشاريع الناشئة التي تقوم بها منظمة جلوبل شيبرز عدن، مشيراً إلى أن المعرض يهدف الى تمكين المشاريع الناشئة وتشجيع الرياديين للبدء والاستدامة في مشاريعهم وذلك في خطوة ايجابية وسباقة لمحاربة البطالة ومواكبة التوجه العالمي لتشجيع المشاريع الناشئة و الافكار الريادية .
ومعرض عدن الثاني لفنون الكيك يهدف الى استمرار تسليط الضوء على صانعات الكيك في عدن وتشجيعهم والمناشده بدعمهم، ويستهدف هذا العام عدد ٢٠ مشاركة من صانعات الكيك.
وأنعقد معرض عدن الأول لفنون الكيك، أواخر شهر فبراير من العام الماضي، حيث شهد المعرض منافسة قوية في صنع أشكال عديدة ورائعة للكيك .
وعرض المشاركون في المعرض الذي يأتي في اطار برنامج تمكين المشاريع الناشئة الذي تقوم به منظمة جلوبل شيبرز عدن والتابعة لمنتدى الاقتصاد العالمي، أشكال عديدة ومتنوعة للكيك الذي تم تزيينه وصنعه بنماذج متعددة منها الزي العدني والبيانو وأشكال عديدة رائعة .
وقد نالت الاشكال المعروضة إستحسان وإعجاب المشاركين في المعرض .
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