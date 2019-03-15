وجه وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، دعوة هامة إلى السلطات النيوزيلندية والدول العربية على خلفية الحادث الإرهابي الإجرامي الذي أستهدف مسجدين في نيوزيلندا.
وقال عسكر في تغريدة له بتويتر، "أدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي حدثت بأحد مساجد نيوزلاندا"، مؤكدًا أنها واحدة من أبشع جرائم الكراهية في العالم تجاه الأقلية المسلمة هناك.
وأضاف "أدعو السلطات النيوزيلاندية وباقي الدول الغربية لمراجعة خطابهم الإعلامي ومواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا، ونشر قيم الحوار والمحبة والسلام".
وتسبب الحادث الإجرامي الذي نفذه مهاجر أسترالي وأستهدف مسجدين في نيوزيلندا، باستشهاد 49 مدنيًا وإصابة 48 بأعيرة نارية بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايس تشيرش - حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير عسكر يوجه دعوة هامة إلى نيوزيلندا والدول الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.