الوزير عسكر يوجه دعوة هامة إلى نيوزيلندا والدول الغربية

وجه وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، دعوة هامة إلى السلطات النيوزيلندية والدول العربية على خلفية الحادث الإرهابي الإجرامي الذي أستهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وقال عسكر في تغريدة له بتويتر، "أدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي حدثت بأحد مساجد نيوزلاندا"، مؤكدًا أنها واحدة من أبشع جرائم الكراهية في العالم تجاه الأقلية المسلمة هناك.

وأضاف "أدعو السلطات النيوزيلاندية وباقي الدول الغربية لمراجعة خطابهم الإعلامي ومواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا، ونشر قيم الحوار والمحبة والسلام".

وتسبب الحادث الإجرامي الذي نفذه مهاجر أسترالي وأستهدف مسجدين في نيوزيلندا، باستشهاد 49 مدنيًا وإصابة 48 بأعيرة نارية بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايس تشيرش - حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.