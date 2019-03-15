إفشال محاولة تسلل حوثية شرق صعدة

أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي.

ونقل وكالة سبأ الرسمية عن المقدم صالح نامس، أن أفراد اللواء التاسع حرس حدود بالحشوة أحبطوا عملية عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية وتكبدت المليشيا خسائر كبيرة في الارواح والمعدات، مشيرًا إلى فرار ما تبقى من المليشيا نحو الوديان والشعاب.

وأضاف "أن عملية الهجوم التي نفذتها المليشيا تاتي تغطية للهزائم المتلاحقة التي تكبدتها في الآونه الاخيرة بمحافظة صعدة والتقدمات الكبيرة التي أحرزتها قوات الجيش الوطني".

Advertisements

وبذات الشأن، ذكر موقع وزارة الدفاع، سبتمبرنت، أن عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع في مديرية الحشوة شرقي المحافظة.

تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة المليشيا، واجبار عناصرها على التراجع والفرار، بعد مصرع وجرح عدد منهم.