الجبير: الجريمة في نيوزيلندا تحتم علينا محاربة الكراهية والتطرف

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن الجريمة الإرهابية البشعة التي حدثت اليوم الجمعة في نيوزيلندا، وأستهدفت مصليين في مسجدين، تحتم على الجميع الوقوف صفًا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف.

وقال الجبير في تغريدة له بتويتر تعليقًا على الحادثة، "الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزلندا تحتم علينا جميعا أن نتحد ونقف صفا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف واللذان يتسببان في قتل الأبرياء".

وأرتكب مهاجر أسترالي اليوم الجمعة، مجزرة بشعة بحق المسلمين في نيوزيلندا، حيث هاجم مسجدين وأطلق الأعيرة النارية على المصلين مما أدى إلى استشهاد 49 وإصابة 48 بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايس تشيرش.

وقال رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تعليقًا على الحادث أنه "عمل إرهابي". معلنة رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال.