هاني بن بريك: حركة النهضة وحزب الرشاد إمتداد للإخوان

أعتبر نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني على بن بريك، حركة النهضة الجنوبية وحزب الرشاد، إمتداد لتنظيم الإخوان الدولي وأحد فروع حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن.

وقال بن بريك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، "مهما تستروا باسم الحراك أو بمسمى السلفية ومهما رفعوا من شعارات بعيدة عن حاضنتهم الأصلية لن يستطيعوا أبدا محو ذاكرتنا وتاريخهم وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخونج وبفرعه اليمني حزب التجمع اليمني للإصلاح ستبقى حقيقة حركة النهضة وحزب الرشاد السروريين القطبيين امتدادا للإخونج".

ويتزعم حركة النهضة الجنوبية، الشيخ، عبدالرب السلامي، وحزب الرشاد السلفي، محمد موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية.

وجاءت تغريدة بن بريك بعد ساعات من تصريحات للقيادي السلفي العميد هاشم السيد، الذي رفض إطلاق مصطلح "الجهادية السلفية" على فصائل الإخوان المسلحة بما فيها داعش والقاعدة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مصطلح بهذا الأسم وفصائل الإخوان هي تنظيمات عسكرية أقراب إلى الخوارج التكفيريين.