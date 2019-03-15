شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سالم يدق طبول الحرب ضد ابوالعباس .. ميليشا حزب الاصلاح تفرض حصاراً على المدينة القديمة بتعز وانفجار وشيك للحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر خاصة في مدينة تعز بقيام مليشيات الاصلاح بتطويق المدينة القديمة التي تضم المقر الرئيسي لكتائب أبو العباس.

واوضحت المصادر بأن قائد مليشيات الاصلاح في تعز عبده فرحان المشهور بسالم اعطى مساء اليوم أوامر بتطويق المدينة القديمة من مختلف الجهات.

وقالت المصادر بأن نحو 15 طقم عسكري تحمل عشرات المسلحين تطوق حاليا المدينة القديمة ، كما نشرت مليشيات الاصلاح عدد من القناصة في شارع جمال والعواضي.

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مشيرة الى ان مليشيات الاصلاح تنوي اقتحام مقر كتائب العباس في المدينة القديم ، وان اجواء من الخوف والرعب تخيم حاليا في المدينة.

وحذرت المصادر من خطورة نية الاصلاح بتفجير الصراع مع كتائب أبوالعباس ، وأن الجولة الجديدة من القتال قد لا تتوقف بسهولة وسط مخاطر من انفلات الوضع بشكل كامل.

وقالت المصادر بأن هذا التصعيد الذي يقوده الاصلاح يأتي كمحاولة للتغطية على فشل القيادات الأمنية المحسوبة عليه في مواجهة الانفلات الأمني والذي تجلى بصدور تقرير منظمة العفو الدولية والذي اتهم قيادات عسكرية محسوبة عليه بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش بحق الاطفال في المدينة.