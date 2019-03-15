ورد الان : تصريح جديد للعميد طارق محمد عبد الله صالح قبل قليل ...شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - دان قائد المقاومة الوطنية -حراس الجمهورية- العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الجمعة 15 مارس 2019، الهجوم الرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 49 شخصاً وإصابة العشرات على يد يميني متطرف.



وقال العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا هو ناتج عن التطرف والتعصب الأعمى الذي يتحول إلى إرهاب".









وأضاف قائد المقاومة الوطنية، "يجب مكافحة التطرف بكل أشكاله سواء كان تطرفا دينيا أو دولة مثل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أو تطرف حزب أو جماعة أو مذهب مثل القاعدة وداعش وجماعة الحوثي".







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