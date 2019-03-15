الميليشيات تجدد قصفها منازل المواطنين ومواقع العمالقة بالحديدة

جددت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الجمعة، قصفها للأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيتا ومواقع العمالقة، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار خروقاتها المستمرة لاتفاق الهدنة.

وقالت مصادر محلية أن المليشيات دمرت منزل أحد المواطنين في التحيتا بعد أن قصفته بقذائف هاون عيار 120 تسببت بأضرار كبيرة بالمنزل وتضررت المنازل المجاورة له نتيجة القصف العشوائي. لافتة إلى أن الميلشيات تواصل إرتكاب الجرائم والإنتهاكات ضد المواطنين في مديرية التحيتا مسببة حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لا سيما الأطفال والنساء.

وأضافت المصادر، أن القصف المدفعي والعشوائي للمليشيات على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل يومي وبطريقة وحشية وهستيرية أجبر المواطنين على النزوح من منازلهم نتيجة القصف المستمر عليها.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي استهدافها مواقع قوات العمالقة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لألوية العمالقة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مواقع قوات العمالقة بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل كثيف. مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية بشكل يومي ومستمر باستهداف مواقع قوات العمالقة بمناطق متفرقة في محافظة الحديدة.