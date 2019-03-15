بالفيديو.. الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة للتوعية بمخاطر الألغام في الساحل الغربي

دشن فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي حملة التوعية من خطر الألغام في مديرية موزع.

وتخلل حفل التدشين عددا من الفقرات التوعوية والفنية المسرحية التي تهدف إلى توعية الطلاب والمواطنين من خطر الالغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي بكثافة في الساحل الغربي.

وسيشارك في الحملة عدد من المتطوعين والمتطوعات والمعلمين الذي حرص الهلال على تدريبهم في دورات التوعية من خطر الألغام والذين هم بدورهم سيقومون بالنزول إلى جميع مناطق مديرية موزع لتوعية النساء والاطفال وجميع شرائح المجتمع.

ويشارك في الحملة 20 متطوعة من أهالي مديرية موزع كي يقومين بدورهن في توعية النساء بالنزول إلى المنازل في القرى السكنية بعد توعية طلاب المدارس.

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وشارك الفريق الهندسي لنزع الألغام التابع للقوات السودانية العمالة ضمن قوات التحالف العربي في الساحل الغربي في تدشين الحملة وقام الفريق بمحاضرة توعوية لطلاب مدرسة الزهراء ومدرسة في مديرية حذر فيها الطلاب من الاقتراب من أي جسم قريب أو انتشال أي من مخلفات الحرب.

وعبر مدير عام مديرية موزع عبدالكريم حيدرة، عن شكره لفريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي دعم هذه الحملة، وقال ان حملة التوعية من مخاطر الألغام مهمة جدا لسكان موزع التي زرعت مليشيات الحوثي فيها الالغام بكثافة.

واضاف ان الهلال الأحمر الإماراتي قام بتدشين حملة التوعية وأرسل الفريق الهندسي للقوات السودانية التي تعمل مع التحالف العربي في الساحل الغربي لتوعية الطلاب من خطر الألغام والعبوات الناسفة.

هذا وشكر عدد من الطلاب الهلال الأحمر الإماراتي على جهودة في توعيتهم من مخاطر الالغام التي زرعتها المليشيات الحوثية.