اليمن يُدين العمل الإرهابي الذي استهدف المصليين في نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، إدانتها للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مصلين في مسجدين بجنوب نيوزيلندا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية، عن مصدر مسؤول بالخارجية إدانة اليمن بشدة "الهجوم الإرهابي وإطلاق النار الذي استهدف المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وجدد البيان "موقف الجمهورية اليمنية الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدًا أن الإرهاب لا هوية له ولا دين".

وأكد المصدر وقوف اليمن إلى جانب نيوزيلندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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وعبر البيان عن تعازيه لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب النيوزيلندي، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية على مسجدي "النور" و"لينوود"، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصا في الهجوم وإصابة أكثر من 40 آخرين، وقالت إنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة مشتبهين بتنفيذه.

وأثارت الحادثة الإرهابية، ردود فعل دولية واسعة، حيث وصف بعض الزعماء حول العالم الجريمة بالعمل الإرهابي، بينما اكتفى آخرون بالتنديد.