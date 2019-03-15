هاشم السيد: حزب الإصلاح ليس له ولاء لدينه أو وطنه أو شعبه

هاجم القيادي السلفي، وقائد محور صعدة السابق، العميد هاشم السيد، حزب التجمع اليمني للإصلاح، مؤكدًا أن ليس له أي ولاء لدينه أو وطنه أو شعبه.
وقال خلال استضافته، اليوم الجمعة، في برنامج "اليمن في أسبوع" على قناة أبوظبي، رصده (الخليج 365) "إن كان همه وطنه حتى لو حصل شيء من الضرر كان سيصبر إلى تحرير هذه البلد من المجوس، ولكن حزب الإصلاح يسعون للسيطرة بشكل كامل على الجبهات في المحافظات الشمالية بما فيها جبهة الحديدة التي يقاتل فيها مقاتلون حرروا كل المحافظات الجنوبية".
وكشف السيد موقفه من المجلس الإنتقالي الذي قال إن له وجه حق بالنسبة لأبناء المحافظات لاجنوبية. لافتًا إلى أن سبب عدم إنضمامه هو عدم رغبته الدخول إلى السياسة.
وأعرب العميد السيد عن أسفه لما حصل لقبائل حجور بمحافظة حجة، واصفًا تحركات الشرعية لدعمهم ومساندتهم كانت على الورق في توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي وليس على الأرض.
وتطرق العميد السيد إلى مصطلح السلفية الجهادية، وقال "مصطلح السلفية الجهادية ليس له أي أساس من الصحة لا في الواقع ولا في الشرع لانه ليس هناك أي شي بالشرع اسمه بالسلفية الجهادية".
ورفض إطلاق هذا المصطلح على الفصائل المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان بما فيها داعش والقاعدة، لإنها تمنحهم صفة تربطهم بأهل السنة والجماعة. موضحًا أن فصائل الإخوان المسلحة هي فاصل عسكرية سرية وعلنية تابعة لتنظيم أقرب للخوارج التكفيريين.
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