التحالف يقصف مواقع للمليشيا في صنعاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر قبلية إن مواقع للمليشيا في منطقة المدفون بمديرية نهم، شرقي صنعاء، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن التحليق الكثيف في أجواء المديرية ما زال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

Advertisements

وتتعرض مواقع المليشيا في المديرية لقصف جوي ومدفعي من حين لآخر.

وكانت التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

ومنذ العام 2015، تشن مقاتلات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غارات شبه يومية على أهداف للمليشيا في عدد من المحافظات.