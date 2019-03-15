شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي ينفذ غارات عنيفة على معسكرات الجيش الوطني وسقط عدد من القتلى من منتسبي قوات الجيش ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط عدد من القتلى من منتسبي قوات الجيش الوطني في عدة غارات جوية شنتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي امس الخميس على معسكر بمحافظة الجوف .

وقال مصدر عسكري إن مقات/لات تابعة للتحالف قامت بشن عدة غارات جوية على موقع تابع للقوات الشرعية في جبال “الربعة” بمديرية “برط العنان” بعد أيام من سيطرتهم عليها، ما أدى إلى سقوط ثلاثين من أفراد القوات الحكومية بين قتيل وجريح.

وحسب المصدر فإن القتلى والجرحى الذين سقطوا في الغارة هم من منتسبي اللواء الأول حرس حدود أثناء استعدادهم لخوض معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من السلسلة الجبلية .

واعتبر مراقبون ان هذه العمليات انقلاب على الشرعية وعلى الجيش الوطني .