شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك ضحايا يمنيون في مذبحة الجمعة الدامية بنيوزيلاندا؟ تعرف على جنسيات الضحايا (مع فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا زال الغموض يكتنف مصير الضحايا العرب اللذين سقطوا في الإعتداء الإرهابي الذي تعرض فيه المصليين لمجزرة دموية .

ولم تعلن اليمن حتى اللحظة ما إاذا كان هناك ضحايا يمنيين قد سقطوا في ال‘تداء الإرهابي .

بينما أعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا إصابة أول مواطن عربي من الجالية السعودية في حادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في نيوزيلندا.

وأوضحت السفارة معرفتها بإصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.

فيما صرح وزير خارجية إندونيسيا أن 6 من مواطني إندونيسيا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا أثناء تعرضه لهجوم مسلح، وقال الوزير أنهم تأكدوا من نجاة ثلاثة منهم.

أما فريق الكريكت البنغلاديشي فتمكن من الفرار بعد إطلاق النار على مسجدٍ بمدينة كرايست تشيرس النيوزيلندية، قرب المكان الذي كان من المقرر أن يخوض فيه الفريق آخر مبارياته في سلسلة مباريات «تيست الكريكت» في جولته بنيوزيلندا، نقلاً عن صحيفة The Guardian البريطانية.

كما أكد سفير المغرب لدى أستراليا ونيوزيلندا، كريم مدرك، أنه ليس هناك ضحايا مغاربة، في الوقت الحالي، إثر الإعتداءين الارهابيين .

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هذا وقالت وزارة الخارجية الاردنية انها تتابع التطورات في نيوزلند واوضاع الاردنيين هناك عقب الهجوم على مسجدين، خلال صلاة الجمعة ، وسقوط عشرات الشهداء.

وقد أكدت السفارة المصرية فى نيوزيلندا، أنها على اتصال مع الأمن النيوزيلندى ووزارة الخارجية النيوزيلاندية، لموافاتها بأسماء وجنسيات الضحايا الذين سقطوا فى الحادثين.

ولم تعلن السلطات النيوزيلندية رسميا عن جنسيات الضحايا حتى اللحظة .

شاهد الفيديو التالي من المذبحة: