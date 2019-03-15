قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتحركات المليشيا في صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، مواقع وتحركات للمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف في المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح بالمحافظة ذاتها.
وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.
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