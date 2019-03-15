القائمة النهائية لمنتخب اليمن الأوليمبي لكرة القدم استعددادا لتصفيات آسيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش ،اليوم ،القائمة النهائية للمنتخب والمكونة من ثلاثة وعشرين لاعباً استعدادا لتصفيات آسيا الاولمبية وذلك في ختام معسكر المنتخب بالمكلا.

ومن المقرر أن يخوض الأوليمبي التصفيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات ايران والعراق وتركمانستان ، وتستضيفها العاصمة الايرانية طهران خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من مارس الجاري.

وطبقا لبلاغ صحفي لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، فإن هذه القائمة تأتي بعد ان خضع ثمانون لاعبا من مختلف المحافظات والاندية في بلادنا لاختبارات فنية بهدف الانضمام للمنتخب، بدأت في الثامن والعشرين من يناير الماضي.

وفيما يلي القائمة النهائية للاعبي المنتخب الأوليمبي الوطني:

١-سالم الهارش

٢-محمد فتح امان

٣-علي عبس

٤-ميلاد العميسي

٥-عصام نعمان

٦-عبدالحكيم سيف

٧-احمد عزي جوبح

٨-فادي صالح

٩-ناصر محمدوه الجحوشي

١٠-مناف سعيد

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١١-انيس المعاري

١٢-رامي الوسماني

١٣-عبدالله الزهرة

١٤-احمد ماهر

١٥-علي حفيظ

١٦-مفيد جمال

١٧-عمر الداحي

١٨-زكريا طواف

١٩-محمد مهيوب

٢٠-محمد المداري

٢١-احمد عبد الله سالم

٢٢-طع عبد الله كندش

٢٣-احمد السروري