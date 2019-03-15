صراع وخلافات عميقة بين قيادة محور الجوف والمنطقة السادسة تؤثر على عمليات التحرير

كشف الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد، عبدالله الأشرف، عن خلافات عميقة بين محور الجوف، بقيادة العميد أمين العكيمي، والمنطقة السادسة، بقيادة اللواء هاشم الأحمر.

وأتهم العقيد الأشرف في تدوينة له بالفيسبوك، محافظ الجوف العكيمي بالوقوف وراء الأحداث التي تشهدها المحافظة والتي آخرها اختطاف جنود تابعين للمنطقة السادسة جاءوا ليشاركوا في تحرير الوطن واستعادة الكرامة.

وأكد أن هؤلاء الجنود تم إختطافهم في محيط سيطرة العكيمي ومحوره الذي قوامه ما يقارب ثمانية آلاف جندي في كشوفات الراتب والضحك على الذقون، على حد قوله.

وتابع "كما أن هذه الأعمال لا تعبر عن تلك القبيلة التي ضحت ولا زالت تضحي بخيرة رجالها وتمسك زمام أكبر جبهات الجوف".

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وبهذا الشأن، أكدت مصادر عسكرية، لـ(الخليج 365) أن هناك خلافات عميقة بين العكيمي والمنطقة السادسة، دفعت الأخير إلى منع قائد المنطقة، اللواء هاشم الأحمر من دخول المحافظة وإعتقال كافة الجنود التابعين للمنطقة والمتواجدين في المحافظة.

وأشارت المصادر، إلى فشل جميع الوساطات القبلية والمحلية لرأب الصدع وإنهاء الخلافات. مضيفة أن العكيمي أعلن رفضه وبشكل قاطع تدخل المنطقة العسكرية السادسة بشؤون محور الجوف.

وتشمل المنطقة العسكرية السادسة محافظات عمران والجوف وصعدة، ويتولى قيادتها اللواء هاشم الأحمر الذي جرى تعيينه بعد اللواء أمين الوائلي الذي فرض سيطرته على الجوف بشكل كامل ومنع العكيمي من ممارسة مهامه، الأمر الذي دفع بالأخير إلى المغادرة للسعودية حتى تم إقالة الوائلي.

وذكرت المصادر، أن ما تعرض له العكيمي خلال قيادة اللواء الوائلي جعلته يرفض أي محاولات للمنطقة السادسة للإنتشار في المحافظة أو التمركز فيها.