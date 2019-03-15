تخريج دفعة جديدة من البرنامج الإماراتي لتدريب القوات اليمنية

تخرجت الدفعة الخامسة من القوات اليمنية الخاصة في ساحل حضرموت ضمن برنامج إعادة تأهيل قوات الأمن الذي تموله الإمارات العربية المتحدة.
حضر اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، محافظ حضرموت ، حفل التخرج في المكلا ، وأعرب عن خالص امتنانه لقوات التحالف العربية التي تقودها السعودية لدعم الشرعية في اليمن ، لجهودهم الداعمة.
وأشار إلى أن البرنامج الأمني الممول من الإمارات قد أثبت نجاحه بشكل كبير بفضل الدعم الذي تقدمه الإمارات للقطاع الأمني ، بما في ذلك توفير المركبات العسكرية وأنظمة الاتصالات والذخيرة وترميم المباني الأمنية في جميع أنحاء المحافظة.
من جانبه ، قال العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري ، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية ، إن برنامج تأهيل الشرطة الذي تموله الإمارات يهدف إلى تدريب 1400 جندي وضابط ، وتوفير 277 سيارة ، وترميم 21 مركز شرطة بالإضافة إلى تجهيز 11 مديرية أمنية بالمعدات وأنظمة اتصالات الدفاع المدني.
حضر الحفل منير التميمي ، مدير عام الأمن والشرطة في ساحل حضرموت وعدد من قادة الأمن والجيش اليمنيين.
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