مليشيا الحوثي تمنع حملة فنية للرسم على الجدران في صنعاء

الخليج 365 ـ متابعات

منعت عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مجموعة من الشباب والناشطين اليمنيين من تنفيذ حملة فنية للرسم على جدران شوارع العاصمة صنعاء، حيث قامت بطمس اللوحات.

وقال أحد الشباب المشاركين في الحملة لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي: "إنهم استغربوا من قدوم عشرات المسلحين الحوثيين لمنع الشباب من مواصلة حملة "اليوم العالمي للفن"، وطمس اللوحات التي رسمها الشباب على أحد جدران شوارع العاصمة اليمنية صنعاء".

وتابع الشاب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن عناصر الحوثي طالبوا الشباب برسم شعارات المليشيا ورموزها، أو الرسم ضد ما يسمونه "العدوان"، لافتا إلى أنهم رفضوا مطالب الانقلابيين فقاموا بمنعهم من مواصلة الرسم، والتهديد باعتقال أي شاب سيستمر في ممارسة أعماله الفنية.

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وأضاف "لم نرضخ لطلبات وشروط عناصر مليشيا الحوثي، وشرحنا لهم طبيعة الفعالية، وأطلعناهم على التصريح الذي بحوزتنا من السلطات الأمنية القائمة في أمانة العاصمة، إلا أنهم رفضوا كل ذلك، وقالوا إنهم ينفذون قرار وتوجيهات المكتب السياسي لهم".

وكتبت الصحفية والناشطة الحقوقية اليمنية وداد البدوي على حسابها الرسمي "فيسبوك" قائلة: "بسبب منع الحوثيين بأمر مجلسهم السياسي "لم نستكمل الرسم في جدران صنعاء هذا الصباح، وكما توقعنا أنهم طمسوا اللوحات عقب انصرافنا مباشرة".

وأضافت : "ذهبوا لشراء طلاء أبيض من أموال الشعب وقاموا بطمس اللوحات، وطبعا قبل ما يزيلوها نزل اثنان مسلحان صورا كل لوحة، وبعدها أتى آخرون لمسحها.. يا قهرااااااه".

ومنذ أسابيع دعا عدد من الناشطين والفنانين التشكيليين اليمنيين لإحياء اليوم المفتوح للفن في عدد من المدن اليمنية والعالمية، وهو حدث سنوي بدأه الفنان التشكيلي اليمني مراد سبيع في مارس 2012، في دعوة منه للسلام، وأذكاه الشباب والأطفال وجعلوا منه مناسبة خاصة للاحتفاء بالفنون، وأصبح ينفذ في عدد من المدن اليمنية والأوروبية.

انتهاكات مليشيا الحوثي أثارت استياءً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهجن نشطاء يمنيون ما أقدم عليه الانقلابيين، معتبرين أنها تستنسخ تجربة المسيرة الخمينية في إيران، ويحاولون فرضها على المجتمع اليمني.