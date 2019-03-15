واشنطن: إتفاق السويد لابد أن ينفذ وندعم التحالف العربي

الخليج 365 - رصد خاص

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إتفاق السويد بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، الذي ترعاه الأمم المتحدة لابد أن ينفذ .

وأكد بومبيو، في كلمة له اليوم الجمعة، رصدها (الخليج 365)، دعم بلاده للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .. موضحاً أن دعم التحالف يهدف إلى عدم تمكين إيران من السيطرة على اليمن .

وأعلن بومبيو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعارض تقييد المساعدات الأميركية للتحالف في اليمن .. مستعرضاً نتائج لقاءه بالمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والذي قال أنه بحث ضمان إنتهاء الأزمة اليمنية عبر التفاوض .

كما أعلن بومبيو إدانة بلاده للحادث الإرهابي والإجرامي والمجزرة التي وقعت في مسجدين بنيوزيلندا، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح .