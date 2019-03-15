شاهد صورة من شارع الزبيري في صنعاء .. كيف حولت المليشيات هذا المرفق الحكومي الى مشروع استثماري خاص

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 15 مارس 2019 الساعة 01:21 استمرارا لمسلسل نهب الممتلكات العامة وتحويل المؤسسات والمرافق الحكومية الى ملكيات خاصة ، قامت مليشيا الحوثي مؤخرا بتغيير نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة المحتلة صنعاء الى نادي خاص واوضحة صورة لبوابة النادي بعد ان قام الحوثيون بتغيير اللوحة التي عليها من "نادي ضباط القوات المسلحة" ، إلى "نادي مدينة سام الترفيهي" . وقد اثار تصرف المليشيات استياء كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، وعبر الناشطون عن استنكارهم لمسلسل خصصة الدولة الذي تتبعه مليشيا الانقلاب ، وتحويلها الممتلكات العامة الى مشاريع استثمارية خاصة.

ويقع نادي ضباط القوات المسلحة في شارع الزبيري تقاطع شارع كلية الشرطة ، وهو المتنفس الوحيد للمنتسبين للقوات المسلحة.

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