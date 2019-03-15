شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة … اسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في مصارف صنعاء وعدن الدولار الأمريكي: شراء598البيع | 603 الريال السعودي : شراء| 159البيع | 159.5 Advertisements أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء602البيع | 607 الريال السعودي : شراء160البيع | 161

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