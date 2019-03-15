شاهد قائد جنوبي كبير يصل الى عدن بصورة مفاجئة قادما من الرياض ..و كيف تم إستقباله في مطار عدن (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - ظهر يوم امس الخميس في مطار عدن الدولي القائد صلاح الشنفرة رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي قادما من المملكة العربية السعودية بعد أن أجرى جولة خارجية والتي شملت مباحثات مع عدد من كبار المسئولين الخليجين وسفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية وذلك حول الشأن السياسي اليمني والقضية الجنوبية على وجه الخصوص والتي تكللت بالنجاح.

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