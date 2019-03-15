استشهاد جندي وإصابة 3 من جنود النخبة في مداهمة لأماكن مشبوهة في حضرموت

الخليج 365 - الشحر

ضمن جهود قوات المنطقة العسكرية الثانية في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر الإرهاب في محافظة حضرموت استشهد جندي من النخبة الحضرمية وأصيب ثلاثة جنود آخرين بإصابات طفيفة أثناء مداهمة لأحد الأماكن المشبوهة في مدينة الشحر .

المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن وجود أماكن مشتبهة، حيث تحركة على الفور قوات النخبة الحضرمية فجر اليوم لمداهمة أحد أماكن الاشتباه لوجود متفجرات فيها، وقد تم العثور على حقيبة معدة للانفجار في المكان، كانت تعد لاستهداف تجمعات لمواطننين في حضرموت.

حيث أن قوات من لواء الأحقاف قامت بعد هذه الواقعة بتمشيط المنطقة المشبوهة، وتم العثور على معلومات مهمة عن عناصر إرهابية مطلوبة أمنيا.