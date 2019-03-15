دبلوماسي سابق: حادث نيوزيلندا لا يقل بشاعة عن جرائم الحوثي

قال الدبلوماسي السابق عبد الوهاب طواف، اليوم، إن حادث الهجوم على مسجديّ نيوزيلندا لا يقل بشاعة عن جرائم الحوثيين وداعش والقاعدة.
وكتب في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "استهداف المصلين في مساجد كرايست تشيرش النيوزلندية، جريمة بشعة، لا تقل عن بشاعة جرائم داعش والحوثه والقاعدة أيدي متطرفة، تسفك دماء الأبرياء نتيجة تطرف عنصري، ديني، عرقي.. تطرف عابر للمكان، يستهدف الإنسان.. تطرف يحتم على العالم مواجهته بصدق لا بتسّيس. تعازينا".
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