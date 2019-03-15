مُكبرات حدائق صنعاء يسخرها الحوثيون خدمة لفكرهم الطائفي

تُسخّر مليشيا الحوثي مُكبرات الصوت في الحدائق العامة خدمة لنشر مشروعها الطائفي.

وتحدث سكان لمراسل "الخليج 365"، أن مليشيا الحوثي تجبر العاملين في الحدائق العامة بصنعاء على نشر مشروعها الطائفي عبر مكبرات الصوت المنتشرة في بعض الحدائق.

وقال أحد السكان إنه خرج مع أفراد عائلته للتنزة بإحدى الحدائق في أحد أحياء صنعاء الجنوبية وتفاجأ بأن "زوامل الحوثي" يتم تشغيلها عبر مكبرات الصوت فضلاً عن إذاعات تابعة للمليشيا تبث سمومها طوال النهار في الحدائق.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين عبروا عن امتعاضهم من قيام مليشيا الحوثي بإجبار العاملين في الحدائق على فتح زوامل الحوثي وأخبار جبهات القتال في الحدائق في الوقت الذي يسعى المواطنون للتنزه للخروج من أجواء الحرب.

وكانت مليشيا الحوثي قد استخدمت من قبل مكبرات الصوت التابعة للمساجد لبث كلمات زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.