وزير السياحة ينعي وفاة موظفة بمكتب عدن

نعى وزير السياحة الدكتور محمد قباطي، وفاة موظفة بفرع وزارة السياحة بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال بيان مقتضب - حصل "الخليج 365" على نسخة منه - "فجعنا بالخبر المؤلم وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تشاطر أسرة الفقيدة الأسى والحزن، ونتقدم لهم بصادق المواساة وخالص العزاء بوفاة المغفور لها إبنتهم العزيزة نادية حميد مديرة مكتب مدير فرع وزارة السياحة ". وتابع البيان:"ونعم بالله، عليها الرحمة ويتغشاها المولى العلي القدير بواسع غفرانه ويدخلها فسيح جناته". ومضى:"صبرًا جميلًا وعظم الله أجر الجميع وأحسن الله عزاء أهلها وذويها ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم وإنَّا لله وإنٌا إليه راجعون..

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