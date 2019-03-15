تعرف على تفاصيل اختفاء مواطن يمني في الهند

أفاد مواطنون يمنيون مقيمون في الهند بان القنصل العام السفير يحيى غوبر في مومباي وجه بمذكرة عاجلة إلى سلطات الأمن الهندية، الخميس، حول اختفاء المواطن اليمني علي محمد محسن من العاصمة مومباي يوم الاثنين ١١مارس ٢٠١٩ والذي كان من المفترض أن يعود إلى اليمن بتاريخ ١٥-٣-٢٠١٩م بموجب الحجز.

وكلف السفير يحي غوبر القنصل العام لبلادنا في مومباي على الفور سكرتير القنصلية نشوان ابوعلي للبحث والتحري حول مصير المفقود.

وتم النزول إلى سلطات الأمن الهندية حيث وقد تجاوبت السلطات الهندية بنشر البلاغ لأكثر من ١٠٠ قسم شرطة في العاصمة التجارية مومباي وضواحيها وتم تكليف مجموعة من أفراد الأمن مع مندوب القنصلية الى فندق استار هوتيل للتحقيق حول مصير اليمني المفقود ولازال البحث جاري من قبل السلطات الأمنية.