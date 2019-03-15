الهلال الأحمر الإماراتي يدعم صندوق نظافة عدن ويطلق حملة عن مخاطر الألغام

واصلت دولة الإمارات دعمها لليمن حيث قدمت 18 آلية حديثة إلى صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فيما دشنت حملة توعوية في مدارس الساحل الغربي عن مخاطر الألغام وطرق تجنبها.

وقدمت الإمارات 18 آلية حديثة إلى صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع "unops"، حيث تقدم قائد راشد أنعم مدير صندوق النظافة في عدن، خلال تسلم المساعدات، بالشكر والتقدير إلى الإمارات والسعودية ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع على دعمهم الذي جاء في الوقت المناسب كون عدن بحاجة إلى دعم في مجال النظافة بالآليات ليتمكن الصندوق من القيام بمهامه على أكمل وجه.

وفي سياق متصل، دشنت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة توعوية حول مخاطر الألغام وطرق تجنبها وكيفية التعامل مع حقول الألغام والمقذوفات استهدفت طلاب وطالبات مدارس الزهراء للبنات والاتحاد للبنين في مديرية موزع وعمر بن عبدالعزيز في منطقة الجديد، والفتح في منطقة واحجة بالساحل الغربي لليمن، وذلك ضمن المبادرات التي تنفذها الإمارات خلال عام التسامح على امتداد مناطق وقرى ومدن الساحل الغربي.

وشملت الحملة، التي تنفذها فرق هندسية وإعلامية وفنية تحت شعار "الألغام ومخلفات الحرب خطر قاتل"، محاضرات توعوية وفقرات فنية ومطويات تتضمن رصد أنواع ومخاطر وكوارث الألغام والمقذوفات، والمناطق والمساحات التي تتضمن علامات تحذيرية بوجود حقول ألغام ومخلفات الحرب فيها، وكيفية التعامل معها وعدد ضحاياها في الساحل الغربي، إضافة إلى التوعية بطرق التواصل مع الجهات المعنية وإبلاغها بوجود ألغام للتخلص منها بشكل آمن.

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وتضمنت الحملة، على مدى يومين، سردا لقصص واقعية عن ضحايا من أقارب طلبة المدراس المستهدفة جراء انفجار ألغام وما تسببت فيه من وفيات أو إصابات.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي، إن الحملة تهدف إلى توعية طلاب وطالبات المدارس بضرورة تجنب الأماكن التي زرعت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية حقول الألغام، وتوعيتهم بخطر الألغام وغيرها من مخلفات الحرب، مشيرا إلى أن الحملة تتواصل على مدى 10 أيام في مدارس المديريات المحررة في الساحل الغربي لخلق وعي وإدراك لدى الطلبة بمخاطر الألغام وأماكن تواجدها.

وأوضح عبدالكريم أحمد حيدر مدير عام مديرية موزع، أن حملة التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب، تعكس اهتمام دولة الإمارات بحياة وسلامة الطلاب والطالبات اليمنيين ومختلف شرائح المجتمع اليمني.

وثمن الشيخ أحمد محمد عسيلو أحد مشايخ منطقة الجديد، جهود دولة الإمارات ممثلة في الهلال الأحمر الإماراتي، بتنفيذ هذه الحملة التي تهدف إلى الحفاظ على حياة وصحة وسلامة الطلبة والأهالي في المنطقة.