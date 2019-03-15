سفير اليمن بنواكشوط يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية

التقى السفير د.سالم صالح العرادة يوم الخميس برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية احمد سالم بوحبيني

وناقش خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

واستعرض السفير العرادة آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل إحلال السلام وتجابوها مع كل الدعوات والمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام وإيقاف الحرب وآخرها مشاورات السويد والتي تواجهها المليشيات الحوثية الإنقلابية بالتلاعب والتعنت وتعمد إفشالها وذلك بتلقيها تعليمات من إيران.

كما تحدث السفير عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات الإنسانية المستمره التي تقوم بها المليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني وتجاوزها لكل الأعراف والقوانين، مستعرضاً آخر جرائم المليشيات ضد الإنسانية والتي ارتكبتها بحق أبناء مديرية كشر بمنطقة حجور محافظة حجة والتي فرضت عليها حصار خانق استمر أكثر من شهرين استخدمت خلاله القوة لضرب القرى والعزل ومنع دخول الماء والدواء والمواد الإغاثية واقتحامها القرى بعد ذلك وارتكابها لمجازر جماعية وإعدامات بحق الأبرياء وتفجير للمنازل والمدارس ودور العبادة وتشريد من تبقى من أهالي القرى إلى مناطق أخرى.

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وسلم السفير العرادة نسخة من بيان السفارة وعدد من تقارير المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن.

وأكد السفير على موقف الحكومة الثابت تمسكها بالمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس لأي اتفاق قادم.

من جانبه استنكر السيد بوحبيني ماتقوم به المليشيات الحوثية من انتهاكات لحقوق الإنسان مبدياً أسف على ما تمر به اليمن من مأساة إنسانية غير مسبوقة، مؤكداً على موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ووقوفها إلى جانب اليمن في كل المحافل الدولية من أجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.