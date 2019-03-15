اجتماع خليجي يطالب الأمم المتحدة بموقف حازم من جرائم الحوثي في حجور

طالب اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية الخليجي بموقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه جرائم الحوثي في حجور بمحافظة حجة.

وحسب مصادر رسمية، ناقش مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والانسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، في إجتماعه اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، تطورات الوضع الإنساني في اليمن وما تم تنفيذه من برامج ومشاريع من قبل الهيئات الإغاثية في المكتب خلال المرحلة الماضية .

وتطرق الإجتماع الذي ترأسه مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والعمليات الانسانية لشؤون العمليات والبرامج احمد البيز، إلى الحالة الإنسانية التي تعيشها عدد من مديريات محافظة حجة جراء الحصار الخانق الذي تفرضه عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وفقاً لوكالة سبأ الحكوممية.

وطالب الإجتماع الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام الجرائم البشعة التي تقدم عليها الميليشيات الإرهابية الحوثية وتنتهك فيها مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنها الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية على أبناء منطقة حجور بمحافظة حجة .. مشدداً على ضرورة الضغط على المليشيات الحوثية لفك الحصار عنها والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

Advertisements

وخلال الإجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي، عرضا شاملاً عن الوضع الانساني في اليمن واخر المستجدات للحالة الانسانية في مديريات حجور بمحافظة حجة، وسير العملية الاغاثية في اليمن .. مثمناً جهود الدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والكويت لخطة الاستجابة الانسانية .

وأشاد باهتمام وحرص الهيئات الاغاثية في مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية الخليجي بالوضع الانساني في بلادنا وتقديم الدعم الاغاثي لكافة المحافظات اليمنية وفي كل المجالات.

من جانبهم اكد اعضاء مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية استمرارهم بتقديم الدعم الاغاثي والانساني لابناء الشعب اليمني في كافة المجالات تنفيذا لتوجيهات اصحاب الجلال والمعالي قادة دول المجلس في الوقوف الى جانب اليمن حكومة وشعباً في كافة المجالات.