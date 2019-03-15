شكرا لقرائتكم خبر عن عبده الجندي يتعرض للضرب والاهانة واطلاق النار من مشرف حوثي بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر اعلامية تابعة لميليشيات الحوثي ان احد المشرفين الحوثيين وجه شتائم قبيحة ومهينة لمحافظ تعز المتحوث عبده الجندي.

وكتب صالح عبد الله الصماد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان المشرف الحوثي وصف الجندي بالزنبيل وطالبه بعدم التدخل في اعمالهم ، وحين رد عليه الجندي ، اخرج المشرف سلاحه الناري واطلق عدة عيارات نارية بين اقدام الجندي وصرخ في وجهه " هذه المرة بين الارجل المرة القادمة ستكون في الرأس يا زنبيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبده الجندي يتعرض للضرب والاهانة واطلاق النار من مشرف حوثي بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.