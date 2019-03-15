شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت الفتاة اليمنية “هناء النمشة” الحوثيين وقتلت مجموعة منهم قبل استشهادها “تفاصيل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدت امرأة تنتمي لقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن – أمس الأحد لحملة حوثية مكونة من ثلاثة أطقم في قرية النماشية – جنوب المديرية .

وقال مصدر محلي في المديرية ” إن الشهيدة ” هناء حسين حميد النمشة ” أرادت الأحد أن تدفن شقيقها الذي استشهد برصاص مليشيات الحوثي إلا إن المليشيات منعتها من ذلك ونفذت عليها ثلاثة أطقم مليئة بالمسلحين.

وأضاف المصدر ” إن الشهيدة ” هناء النمشة ” هرعت إلى المنزل لتأخذ سلاح شقيقها الشهيد وتخرج لتواجه أطقم الحوثيين الثلاثة وتقتل منهم ثلاثة وتصيب 10 آخرين بجروح قبل أن تستشهد برصاص تلك المواجهات.

وأوضح المصدر ” إن المليشيات الحوثية تنفذ حملة إعدامات ميدانية مستمرة في قرى بني عثمان وبني سعيد وبني عمر وقرى الزعاكرة وبني مسلم جنوب وغرب المديرية منذ مساء أمس وهي آخر القرى التي صمدت في وجه المليشيات الحوثية لأكثر من 50 يوما.