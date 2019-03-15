شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان يشن هجوما قويا على وسيم يوسف ” هل لك أن تدرك هذا الأمر وإلا نفهمك أكثر ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، هجوما لاذعا على "وسيم يوسف " الداعية الأردني المثير للجدل والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تصريحات الأخير حول كتاب “صحيح البخاري”.

وقال خلفان عبر “تويتر”: “كل ما اقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور…الأخ اسأل الله ان يهديك ..الغرور شين…تراك يا وسيم تكره الناس فينا …لأن الناس يحسبونك علينا وانت كما اظن لست منا..ان كنت منا حافظ على أمننا”.

وأضاف: “كيف يجوز لك يا وسيم بعد اليوم على منبر الجمعه ان تاتي بحديث ذكره البخاري الذي تشك فيه ..وتحدث الناس بهذا الحديث…اذا حدثت بحديث قاله البخاري عليك الاعتزال”. مضيفا " اذا اردنا ان نخرج وسيم من ورطته...نعيده على برنامج تفسير الأحلام...وهذا كثير عليه."

وأردف خلفان " بشك وسيم يوسف في كل كتب اهل السنة يدخل نفقا مظلما .مضيفا "أما القرآن فالأخ وسيم ارسلوه لي دورة اعلمه التلاوة.

Advertisements

وتابع خلفان : “أجمعت الأمة على صحيح البخاري..فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء …فإنه يعبر عن مستوى فهمه”، موضحا أن “العلوم الدينية لها اساتذتها الأجلاء المعروفين”.

ووجه خلفان حديثه إلى الداعية موردا: “إثارة الرأي العام الديني علينا يا وسيم لا يخدمنا بارك الله فيك. فهل لك ان تدرك هذا الأمر والا نفهمك اكثر”.

وهاجم الداعية وسيم يوسف، الهاشتاج الذي ظهر خلال الآونة الأخيرة على “تويتر” بعنوان “البخاري خط أحمر”، معتبرا أن مدشني الهاشتاج يحاولون إلصاق عصمة بالإمام البخاري لا تجوز له، على حد زعمه.

وقال عبر “تويتر”: “يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى، فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به”.