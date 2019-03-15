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قرار جديد لطيران اليمنية بشأن رحلاتها المتجهة من والى الرياض

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لطيران اليمنية بشأن رحلاتها المتجهة من والى الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المدير الاقليمي للخطوط الجوية اليمنية بالرياض الاخ صدام عامر الجائفي.بانة عطفا علي توجيهات الكابتن احمد مسعود العلواني رئيس مجلس الادارة ونائب المدير العام للشئون التجارية.

 

الاستاذ عبد الملك مطهر بزيادة رحلات التشغيل عدن الرياض عدن ابتداء من تاريخ 21ابريل 2019 لتلبية لمتطلبات ركابنا الكرام وتسهيل سفرهم
 

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