عــــاجل : ثلاثة انفجارات مدوية تهز مدينة تعز – (الأسباب+تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الخميس، ثلاثة غارات جوية، استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، غربي محافظة تعز، (جنوبي غرب اليمن).
ونقل موقع “يمن شباب نت”عن مصادر عسكرية قولها، “أن مقاتلات التحالف قصفت بثلاث غارات، مواقع متفرقة للحوثيين في مديرية مقبنة، غربي المحافظة”.
وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في جبل البرقة، ومنطقة الشامية، ما أسفر عن إعطاب طقم تابع للحوثيين، ومصرع واصابة من كان على متنه.
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